До официального анонса Switch 2 компания Genki представила на CES 2025 аксессуары и рендеры, которые Nintendo считает незаконными. Теперь японский гигант требует возмещения ущерба за нарушение прав.

Genki обвиняют в использовании бренда Switch без разрешения

Nintendo подала иск против Genki — производителя аксессуаров, известного в геймерском сообществе благодаря нестандартным и продвинутым решениям для Switch. В жалобе, поданной в конце прошлой недели, Nintendo обвиняет Genki в нарушении товарного знака, недобросовестной конкуренции и ложной рекламе.

Суть претензии — в том, что Genki в январе показала на CES 2025 аксессуары, якобы совместимые с ещё не анонсированной консолью Switch 2. Кроме того, компания использовала логотипы и фирменные элементы Nintendo без разрешения. Genki также выложила в сеть видео с 3D-рендером консоли, не имев официального доступа к устройству.

Nintendo: Genki вводила потребителей в заблуждение

Хотя позже Genki заявила в соцсетях, что не обладает «чёрным рынком» консолью и основывалась лишь на утечках, Nintendo считает её заявления противоречивыми. В иске указано, что компания продолжала продвигать свои товары как совместимые с Switch 2, вводя потребителей в заблуждение.

Более того, после официального анонса Switch 2, который состоялся 16 января, Genki провела собственную презентацию — “Genki Direct”, приуроченную ко времени проведения Nintendo Direct. Это, по мнению Nintendo, усилило путаницу и нанесло ущерб потенциальным продажам оригинальных аксессуаров.

Genki обещает ответить, но не признаёт вины

В официальном заявлении Genki отметила, что «серьёзно относится к иску и работает с юристами для грамотного ответа». При этом компания подчеркнула свою независимость и преданность геймерскому сообществу:

«Мы всегда были независимой командой, создающей инновационные аксессуары для геймеров. Мы гордимся качеством и оригинальностью наших продуктов».

Genki также подтвердила участие в выставке PAX East и намерение продолжить поставки новых устройств.

Когда выйдет Switch 2?

Ожидание Switch 2 длилось несколько лет — слухи и утечки появлялись с 2021 года. Nintendo начала принимать предзаказы на новую консоль в апреле, а старт продаж намечен на 5 июня 2025 года.