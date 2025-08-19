Компания Ayaneo расширяет линейку портативных устройств и запускает новую консоль Pocket DS. Модель выполнена в раскладном форм-факторе с двумя экранами и ориентирована как на современных геймеров, так и на любителей ретро-игр.

Дизайн и аппаратная платформа

Pocket DS внешне напоминает эпоху портативных консолей с двумя дисплеями, но при этом оснащена современным «железом». Устройство построено на платформе Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, используемой также в моделях Pocket S и Pocket EVO.





Базовая версия предлагает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ накопителя UFS 3.1. Топовая конфигурация достигает 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Консоль работает под управлением Android с фирменным ПО AYASpace и AYAHome, а также готовящимся к выпуску «DS Launcher», который оптимизирует многозадачность и работу с двумя дисплеями.

Два экрана и новые возможности

Основной экран — 7-дюймовый OLED с разрешением 1080p, частотой обновления до 165 Гц, яркостью 800 нит и поддержкой HDR. Второй дисплей — 5-дюймовый IPS с разрешением 1024 × 768 и соотношением сторон 4:3, что делает его удобным для эмуляции Nintendo DS и 3DS.





Обе панели поддерживают быстрые режимы переключения, жесты для перемещения контента и функцию «Focus Lock», которая позволяет управлять вводом для конкретного экрана. Корпус раскладушки выполнен с металлической крышкой, а шарнир открывается на 180 градусов.

Автономность и охлаждение

Pocket DS получила аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки PD. Для охлаждения используется турбовентилятор и медная пластина, обеспечивающие стабильную работу под нагрузкой.





Управление и подключение

Консоль оснащена триггерами с эффектом Холла, джойстиками TMR, кнопками ABXY, двумя линейными моторами по оси X и стереодинамиками. Подключения включают Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB-C и слот для microSD.

Цена и доступность

Ayaneo Pocket DS уже доступна на Indiegogo. Стоимость базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти в рамках раннего предложения стартует с $399. Модели с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оценены в $399, $499 и $599 соответственно.





Консоль предлагается в цветах Starry Night Yellow и Shadow Black, а специальная версия Retro Gray стоит $639.