Сообщается, что Apple планирует внедрять новые возможности для своих устройств, основанные на спутниковой связи. Согласно информации, предоставленной Марком Гурманом из Bloomberg, несмотря на то, что текущие модели iPhone уже позволяют отправлять сообщения, звонить экстренным службам и запрашивать помощь при помощи спутниковой связи, компания занимается разработкой дополнительных функций в этой области.

В разработке находятся инструменты, позволяющие сторонним приложениям поддерживать спутниковые соединения, а также обновлённая версия Apple Maps, которая сможет обеспечивать навигацию без необходимости подключения к сотовой сети или Wi-Fi. Помимо этого планируется добавить возможность отправлять фотографии через спутник, а также расширить поддержку «естественного использования», что позволит пользователям подключаться к спутникам даже при отсутствии прямого направления телефона в небо, что значительно повысит удобство при использовании в сложных или отдалённых условиях.

Эти функции значительно улучшат работу iPhone для тех, кто находится вне зоны сотового покрытия, например, в удалённых районах или во время путешествий. Также есть планы по развитию сетей пятого поколения (5G), чтобы дать возможность подключаться к спутникам для расширения покрытия. Такой подход потенциально повысит качество связи и обеспечит более стабильное соединение в труднодоступных местах.

Что касается финансовой модели, базовые функции спутниковой связи, скорее всего, останутся бесплатными, а за расширенные возможности пользователи смогут платить операторам связи. Важным аспектом является необходимость модернизации инфраструктуры спутникового оператора Globalstar, с которым сотрудничает Apple, для поддержки новых функций. Эта модернизация, по предварительным данным, осуществляется за счёт инвестиций Apple.