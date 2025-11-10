Надёжный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что компания Qualcomm представит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 уже в конце этого месяца. По его данным, одной из первых компаний, выпустивших смартфон на новой платформе, станет Motorola. Хотя конкретное название модели не указано, инсайдер раскрыл ключевые характеристики устройства, предположительно относящегося к серии Edge 70 Ultra.

В 2023 году Motorola представила два флагмана на чипах серии Snapdragon 8 — складной Razr 50 Ultra и классический Edge 50 Ultra, оба на базе Snapdragon 8s Gen 3. В следующем году бренд выпустил Razr 60 Ultra с чипсетом Snapdragon 8 Elite, однако Edge 60 Ultra так и не вышел.

Согласно свежей утечке, будущий Motorola Edge 70 Ultra, который, по слухам, появится в 2026 году, получит тонкий и лёгкий корпус, 1.5K OLED-дисплей и перископическую телекамеру. Хотя источник не называет модель напрямую, описание совпадает с традиционными характеристиками линейки Edge Ultra.

Ожидается, что процессор Snapdragon 8 Gen 5 станет основой для сразу двух моделей Motorola — Razr 70 Ultra и Edge 70 Ultra. При этом, по предварительным данным, именно Edge 70 Ultra получит перископическую камеру, как и её предшественник.

Пока подробностей о характеристиках Edge 70 Ultra немного, но запуск устройства ожидается в первой половине 2026 года.





Кроме Motorola, в ближайшее время Snapdragon 8 Gen 5 появится и в других флагманах. Среди них называются OnePlus Ace 6 Pro Max, Vivo S50 Pro Mini, Honor GT 2, Oppo K15 Turbo Pro, iQOO Z11 Turbo и Meizu 23.