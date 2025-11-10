Компания OnePlus выпустила новую яркую расцветку для своих беспроводных наушников Bullets Wireless Z3. Модель, впервые представленная в Индии в июне, теперь доступна в варианте под названием Crimson Eclipse.

Ранее наушники предлагались только в двух цветах — Samba Sunset (красный) и Mambo Midnight (чёрный). Новый вариант Crimson Eclipse сочетает элементы обеих расцветок: корпус наушников выполнен в чёрном цвете, а соединяющий провод — ярко-красный.

По характеристикам новая версия полностью совпадает с существующими. Bullets Wireless Z3 оснащены 12,4-миллиметровыми динамиками, обеспечивающими насыщенный бас, поддерживают пространственное 3D-аудио и технологию шумоподавления ENC на основе искусственного интеллекта для улучшенного качества звонков. Для подключения используется Bluetooth 5.4.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 220 мА·ч, обеспечивающий до 36 часов прослушивания музыки. По заявлению OnePlus, 10 минут зарядки хватает примерно на 27 часов автономной работы.

Среди других особенностей — приятный на ощупь силиконовый корпус, защита от влаги и пыли по стандарту IP55, поддержка Google Fast Pair и магнитные наконечники, автоматически включающие или выключающие наушники при соединении.





Новая расцветка OnePlus Bullets Wireless Z3 Crimson Eclipse уже доступна в Индии по цене около 16 долларов.