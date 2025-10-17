Atari официально представила Intellivision Spirit — современную версию легендарной игровой консоли Intellivision, впервые вышедшей в 1980 году. При этом устройство получило множество современных технологий. Контроллеры теперь беспроводные, а подключение к телевизору осуществляется через HDMI. Консоль также оснащена 45 предустановленными играми, что делает её похожей на такие ретро-решения, как NES Classic и Atari 2600+.

В библиотеку Spirit вошли спортивные и стратегические проекты — именно эти жанры когда-то были сильной стороной Intellivision. Среди игр можно отметить классическую головоломку Boulder Dash и космический шутер Space Armada, вдохновлённый легендарным Space Invaders. Каждая игра сопровождается индивидуальной накладкой для геймпада, которая показывает схему управления.

Интересно, что когда-то Intellivision была главным конкурентом Atari, подобно тому, как позже соперничали Nintendo и Sega. Однако в прошлом году Atari приобрела Intellivision, окончательно завершив их многолетнее противостояние.

Intellivision Spirit оценена в 150 долларов. Предзаказы уже открыты, а первые поставки начнутся 5 декабря.