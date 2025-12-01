AYANEO давно славится тем, что выводит портативные игровые устройства на предельный уровень, и их новая модель Next 2 полностью подтверждает эту репутацию. В ней сочетаются один из самых мощных мобильных процессоров, кастомизированная OLED-панель и богатый набор элеметнов управления, способный удовлетворить практически любого геймера.

В отличие от OneXFly Apex и GPD Win 5, которые используют тот же чип, но комплектуются крупными внешними аккумуляторами, AYANEO Next 2 представляет собой цельное устройство. Оно оснащено внушительной батареей на 115 Вт·ч — это больше, чем у внешних батарей конкурентов, и даже больше, чем у большинства ноутбуков. Правда, за такую ёмкость придётся заплатить весом: гаджет может потянуть на килограмм и более.

AYANEO также выделяет OLED-экран Next 2 диагональю 9,06 дюйма. Дисплей поддерживает HDR и может работать с частотой обновления от 60 до 165 Гц. Компания называет его «кастомным», однако всё указывает на то, что это та же панель, что используется в игровом планшете REDMAGIC Astra, представленном ранее в этом году. Поддержка VRR в презентации не упоминалась, так что, скорее всего, её нет.

Устройство оснащено полным набором элементов управления: двумя стиками, восьмипозиционной крестовиной, двумя тачпадами и четырьмя программируемыми кнопками на задней панели. Как и в KONKR Pocket FIT, триггеры можно переключать между полноценным аналоговым режимом и режимом микропереключателей.

Цена устройства пока не раскрывается, но очевидно, что дешёвым оно не будет. Компания также не поделилась полными характеристиками, поэтому неизвестно, какие варианты оперативной памяти и накопителя планируются. Текущая ситуация с поставками комплектующих, скорее всего, дополнительно повысит стоимость по сравнению с моделями, вышедшими ранее в этом году.





Тем не менее, Next 2 обещает стать самым мощным портативным устройством AYANEO и одним из самых производительных на рынке. В ближайшие недели ожидается больше подробностей.