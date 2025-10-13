Главное преимущество Android — это его гибкость: система способна адаптироваться под любые форматы и размеры экранов почти без усилий. Именно это качество позволило вернуть к жизни забытые форм-факторы, включая классические устройства вроде старых Blackberry. А для фанатов Nintendo DS и 3DS это дало начало новой волне портативных консолей на Android с двумя экранами. Теперь к таким производителям, как AYANEO и AYN, присоединилась компания ANBERNIC, представившая собственную двухэкранную консоль под названием RG DS. Её главным козырем станет доступная цена — менее 100 долларов.

Несмотря на простое название, устройство выглядит весьма эффектно. В тизере показаны несколько расцветок: глянцевый красный, блестящий синий, кремово-белый и прозрачный вариант. Последний особенно выделяется — прозрачный корпус выполнен с полностью стеклянной верхней частью, что делает консоль визуально похожей на коллекционные модели. Остальные цвета явно вдохновлены классическими версиями Nintendo DS и 3DS.

Характеристики новинки пока не раскрыты, но известно, что RG DS будет стоить заметно дешевле аналогов от конкурентов и даже собственных старших моделей ANBERNIC — RG Slide и RG 477M. При этом консоль окажется более технологичной, чем самые простые устройства бренда, вроде RG351P, который стоит около $50.

Несмотря на бюджетный ценник, RG DS будет оснащена полноценным игровым управлением — с двумя стиками и классическим набором кнопок, хотя RGB-подсветку, скорее всего, уберут.

По предварительным утечкам, консоль создана на базе RG 476H и разработана специально для эмуляции игр с Nintendo DS. Второй экран, предположительно, получит разрешение 256×192 пикселя, что позволит воссоздать оригинальный опыт от консоли Nintendo DSi, которой вдохновлена внешность новинки.



