Компания Oppo официально объявила дату презентации новой серии смартфонов Reno15. Линейка будет представлена в Китае 17 ноября, а также уже доступна для предварительного заказа в официальном онлайн-магазине Oppo.

Оба смартфона — Reno 15 и Reno 15 Pro — получат плоские дисплеи с равномерными и очень тонкими рамками толщиной всего 1,15 мм. Особенностью серии станет новый цвет Starlight Bow с оригинальной текстурой задней панели.

Согласно странице предзаказа, базовая модель Reno15 будет доступна в трёх цветах: Aurora Blue, Canele Brown и Starlight Bow. Для неё предусмотрены конфигурации с 12 или 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.

Модель Reno15 Pro выйдет в цветах Canele Brown, Honey Gold и Starlight Bow. Варианты памяти включают 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ.

Ожидается, что обе модели получат тройную основную камеру с главным датчиком на 200 МП, металлическую рамку и защиту по стандартам IP68/IP69. Смартфоны будут работать под управлением оболочки ColorOS 16 на базе Android 16.



