Компания Viwoods выпустила свой новый ридер AiPaper Reader, ставший первым в мире устройством с экраном E Ink, работающим на базе Android 16. Хотя сочетание электронной бумаги и Android не ново, именно Viwoods впервые реализовала его с последней версией операционной системы Google. Это говорит о стремлении компании обеспечить более быстрые обновления и сделать электронные книги частью единой Android-экосистемы.

AiPaper Reader оснащён 6,13-дюймовым дисплеем Carta 1300 с плотностью пикселей 300 ppi. Экран обеспечивает более высокую контрастность и быструю смену страниц по сравнению с предыдущими поколениями панелей. Устройство имеет толщину всего 6,7 мм и весит 138 г — оно скорее напоминает компактный смартфон, чем планшет, что делает его удобным для повседневного использования.

Внутри установлен Android 16, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Ридер поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и 4G LTE. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 2580 мА·ч, чего достаточно для долгой работы благодаря энергоэффективности E Ink-дисплея. На корпусе имеется отдельная кнопка вызова ИИ — при её нажатии можно мгновенно запустить ChatGPT, Gemini или DeepSeek и задать вопрос голосом.

Большинство ридеров по-прежнему работают на старых версиях Android или в закрытых экосистемах. Переход на Android 16 открывает Viwoods доступ к более широкому выбору приложений, современным мерам безопасности и, возможно, магазину Google Play прямо «из коробки». При этом устройство не поддерживает стилус — компания не пытается конкурировать с моделями для заметок, вроде Remarkable PaperPro Move, делая ставку на чистое чтение. Пока неизвестно, насколько интерфейс Android 16 адаптирован под монохромный экран.

AiPaper Reader уже доступен для покупки на официальном сайте Viwoods по цене 279,99 доллара, а также у сторонних продавцов, включая Amazon.



