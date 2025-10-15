Смартфон Samsung Galaxy F34 получил крупное обновление One UI 8.0 на базе Android 16. Это уже третье основное обновление ОС для модели с момента её выхода. Релиз состоялся спустя неделю после выхода новой версии для Galaxy A34 и через два дня после обновления Galaxy M34.

Обновление доступно в Индии

Прошивка с номером E346BXXU8EYI8 уже доступна пользователям Galaxy F34 в Индии. Размер загрузки превышает 2 ГБ, поэтому рекомендуется устанавливать её через Wi-Fi. В состав входит сентябрьский патч безопасности 2025 года, а не октябрьский.

Загрузить обновление можно в меню:

Настройки → Обновление ПО → Загрузка и установка → Установить сейчас.

После перезагрузки смартфона One UI 8.0 станет активной.

Основные нововведения One UI 8.0

Новая версия интерфейса предлагает десятки улучшений и обновлённые системные приложения:

– Quick Share получил полноэкранный дизайн и отдельные вкладки для отправки и приёма файлов.

– Now Bar позволяет отслеживать акции и котировки в реальном времени.

– Samsung Notes теперь поддерживает Sticky Notes, которые можно прикреплять поверх заметок.

– Обновлён диспетчер файлов — поиск и управление загрузками стали быстрее.





Браузер Samsung Internet получил переработанное меню с улучшенной настройкой под пользователя. Приложение Calculator теперь поддерживает научный режим в портретной ориентации.

Улучшенная многозадачность и приложения

One UI 8.0 упрощает работу с разделённым экраном: при перемещении разделителя к краю один из приложений занимает 90% дисплея, а второе — оставшиеся 10%.

Приложения Календарь, Часы и Напоминания получили новые функции для управления событиями и будильниками. Теперь можно добавлять напоминания прямо из календаря, а также использовать голосовые команды при создании задач.

В Samsung Health появились новые возможности: Antioxidant Index, Bedtime Guidance, Food Logging Reminders, Running Coach и Vascular Load. В Modes and Routines добавлены новые условия и действия, а приложение Погода получило улучшенные визуальные эффекты.

Камера, безопасность и системные улучшения

В Камере появился жест для скрытия или отображения быстрых настроек.

Приложение Настройки теперь включает управление Galaxy Buds напрямую.

Контакты показывают записи звонков, а Profile Cards стали информативнее.

Secure Folder теперь основана на функции Google Private Space, а вся система защиты работает под управлением Knox Matrix. Также добавлена возможность скрывать содержимое уведомлений на заблокированном экране.