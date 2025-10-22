После недавнего запуска обновления Android 16 с интерфейсом One UI 8, компания Samsung временно прекратила его распространение на ряд своих устройств.

В настоящее время обновление недоступно для смартфонов Galaxy S24, S23 и Galaxy M53. Ранее подобная ситуация наблюдалась с линейками Z Fold SE и S22, однако для последней процесс обновления был частично возобновлен, а для Z Fold SE – полностью восстановлен.

В 2024 году аналогичный инцидент произошел с One UI 7 и Galaxy S24. Как сообщил инсайдер Ice Universe, тогда распространение обновления для этой серии смартфонов было приостановлено в Корее из-за «серьезной ошибки».