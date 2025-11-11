Apple перенесла запуск следующего поколения iPhone Air, который ранее ожидался в сентябре следующего года вместе с iPhone Fold, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Теперь, по данным издания The Information, релиз устройства откладывается, и причиной стали слабые продажи оригинальной модели iPhone Air.

Источники сообщают, что Apple значительно сократила заказы на iPhone Air у своих поставщиков, а производство на заводах Foxconn будет полностью остановлено уже к концу этого месяца. Компания Luxshare прекратила сборку устройства ещё в октябре.

В результате Apple вновь оказалась перед знакомой проблемой — найти «четвёртый» смартфон в линейке, который пользователи действительно захотят купить наряду с базовой моделью iPhone, а также версиями Pro и Pro Max.

Некоторые аналитики полагают, что эту роль в 2026 году может взять на себя первый складной iPhone Fold, однако серия Air, похоже, повторяет судьбу предыдущих неудачных экспериментов компании. Напомним, ранее Apple уже пыталась расширить линейку с помощью компактных моделей mini и более крупных Plus, но оба направления не оправдали ожиданий по продажам.

Если проект iPhone Air 2 всё же не будет окончательно закрыт, то его анонс, вероятно, состоится весной 2027 года одновременно с iPhone 18 и iPhone 18e. Согласно ранним слухам, устройство получит вторую основную камеру — элемент, которого явно не хватало оригинальной версии Air.



