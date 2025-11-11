Ранее в этом году появились сообщения о том, что Xiaomi работает над своим первым NAS-устройством, что стало новым направлением для компании. Интересно, что идея NAS изначально не входила в планы Xiaomi. Всё началось с того, что рекламное изображение одного из 10G-роутеров бренда случайно напомнило пользователям о сетевом накопителе. Это вызвало активное обсуждение в сети, и, получив положительную реакцию сообщества, компания решила воплотить концепцию в реальность.

Судя по последним утечкам, устройство уже близко к релизу. По данным инсайдера Smart Pikachu, новый NAS от Xiaomi будет поддерживать как 2,5-дюймовые, так и 3,5-дюймовые SATA-жёсткие диски. Устройство будет совместимо с Android, iOS, Windows, macOS и телевизорами на Linux, а по концепции оно будет ориентировано на простое бытовое использование, аналогично решениям Huawei. Предполагается, что его запуск состоится одновременно с выходом смартфона Xiaomi 17 Ultra.

В сеть уже попали фотографии устройства. На одном снимке видно боковую часть корпуса, а другой — показывает технические характеристики, напечатанные на коробке. Согласно утечке, NAS получит габариты 200,5 × 85 × 16 мм, а также порты USB 3.0, HDMI и Ethernet с пропускной способностью 2,5 Гбит/с.

Генеральный менеджер экосистемы Xiaomi Чэнь Бо ранее рассказал о видении компании. Он описал устройство как «умный центр хранения данных» для пользователей Mi Home. NAS будет синхронизироваться с телефонами, телевизорами, планшетами и ПК Xiaomi, предоставляя функции расширения мобильного хранилища, интеллектуальной сортировки фотоальбомов с помощью ИИ, создания библиотек фильмов с постерами, удалённого доступа и загрузок.

По информации источников, массовое производство и внутренние тесты устройства были завершены в начале октября 2025 года. Чэнь Бо подтвердил, что официальный релиз состоится до конца года. В отличие от профессиональных NAS-систем, решение Xiaomi будет нацелено на простоту и «plug-and-play»-опыт, делая сетевые хранилища доступными широкому кругу пользователей. Компания также планирует улучшить совместимость с устройствами Apple и укрепить интеграцию NAS в свою умную экосистему.



