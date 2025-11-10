Компания Xiaomi готовится к скорому запуску флагманского смартфона Xiaomi 17 Ultra в Китае. Согласно последним утечкам и сертификатам, устройство может быть представлено уже к концу этого года. Инсайдер Digital Chat Station продолжает делиться подробностями о грядущей новинке, особое внимание уделяя её продвинутым возможностям камеры.

По данным источника, Xiaomi 17 Ultra получит крупный основной сенсор с диафрагмой f/1.6 и технологией нового поколения LOFIC, которая улучшает восприятие света и снижает блики. Эффективная диафрагма около f/4.5 позволит повысить качество съёмки при слабом освещении и сделать изображения более чёткими.

Главной особенностью устройства станет 200-мегапиксельный перископический телеобъектив, обеспечивающий высокое качество съёмки на среднем и дальнем расстоянии с эффективной диафрагмой около f/8.6. Линза будет использовать фирменную оптическую систему Xiaomi с улучшенной фокусировкой и гибкостью настроек.

Смартфон получит крупный плоский дисплей и заметный круглый модуль камеры, сохранив фирменный стиль серии, но при этом обновив дизайн.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 17 Ultra будет оснащён 50-Мп основной камерой с технологией «in-sensor zoom» и плавным переходом фокусного расстояния без потери качества, 50-Мп сверхшироким объективом Samsung JN5, 50-Мп телеобъективом Samsung JN5 и 200-Мп перископическим объективом Samsung HPE с технологией 4×4 RMSC. Фронтальная камера, по слухам, получит 50-Мп сенсор OmniVision OV50M.





Ожидается, что устройство разделит ряд характеристик с моделью Xiaomi 17 Pro Max — включая 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, ультразвуковой сканер отпечатков под экраном и усовершенствованный вибромотор. При этом версия Ultra будет отличаться уникальным дизайном камеры и эксклюзивным фотооборудованием.

По слухам, смартфон будет доступен в четырёх цветах: золотом, чёрном, белом и фиолетовом.