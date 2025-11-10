Компания Samsung, крупнейший в мире производитель микросхем памяти, представила свой самый продвинутый DRAM-чип для мобильных устройств — LPDDR6. Новая память обеспечивает более высокую производительность и меньший расход энергии по сравнению с предыдущим поколением LPDDR5X и, вероятно, появится в будущих флагманах, таких как серия Galaxy S26.

В преддверии выставки CES 2026, которая пройдёт в январе, Samsung объявила, что чип LPDDR6 получил награду Innovation Award 2026 в категории «Мобильные устройства, аксессуары и приложения». Новая память создана по 12-нм техпроцессу Samsung Foundry и обеспечивает более высокую скорость передачи данных и улучшенную энергоэффективность по сравнению с используемыми сейчас чипами LPDDR5X со скоростью 8,5 Гбит/с.

LPDDR6 поддерживает передачу данных на скорости до 10,7 Гбит/с и использует расширенную систему ввода-вывода для увеличения пропускной способности. При этом улучшена защита данных, что снижает риск их попадания в чужие руки.

Samsung утверждает, что новая память на 21% энергоэффективнее, чем LPDDR5X, благодаря интеллектуальной системе динамического управления питанием. Это делает LPDDR6 оптимальным решением для флагманских устройств, способных выполнять задачи искусственного интеллекта и работать в качестве узлов периферийных вычислений.

Ожидается, что LPDDR6 будет использоваться в смартфонах следующего поколения, включая серию Galaxy S26, которая также получит быструю память UFS 4.1. Совместная работа нового процессора, памяти и хранилища обеспечит значительный прирост скорости по сравнению с предыдущими моделями.





Кроме Samsung, новые чипы LPDDR6 могут появиться и в устройствах других брендов — ноутбуках и смартфонах, релиз которых ожидается в 2026 году.