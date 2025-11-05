Компания Bang & Olufsen представила новую роскошную акустическую систему — звуковую панель Beosound Premiere, выполненную из алюминия. Цена новинки составляет 5800 долларов.

Звуковая панель поражает своим внешним видом: производитель называет её «произведением искусства». Алюминиевый корпус выглядит цельным и имеет элегантную матовую сатиновую отделку. В центре расположён твитер направленного вверх типа, который притягивает внимание, а по всей панели размещено множество подсветок. Особое внимание уделено деталям — корпус украшен 1925 уникальными перфорациями, что является отсылкой к году основания компании.

«Это не просто продукт, это тщательно продуманный опыт», — говорится в заявлении Bang & Olufsen. «Beosound Premiere переопределяет само понятие звуковой панели».

Внутри устройства установлены десять индивидуально разработанных динамиков, обеспечивающих пространственное звучание за счёт направленного вверх звука. Это позволяет «раскрыть звук вокруг слушателя со всех сторон», улучшая чёткость диалогов и обеспечивая глубокие, мощные басы. Beosound Premiere поддерживает Dolby Atmos 7.1.4 и может работать в связке с другими колонками Bang & Olufsen через фирменную технологию Beolink Surround.

Кроме того, звуковая панель оснащена новой технологией Wide Stage, находящейся в стадии патентования. Она использует специально разработанный алгоритм, создающий иллюзию наличия дополнительных колонок, что делает звуковое пространство шире и выше. Всё это обеспечивает максимально захватывающий эффект при прослушивании.





Также заявлена особая интеграция с телевизорами LG серий OLED C и G, однако подробности компания пока не раскрыла. При этом Beosound Premiere совместима с любыми телевизорами и аудиоисточниками.

Звуковая панель будет доступна в трёх цветах. Первая, в натуральном алюминиевом исполнении, поступит в продажу в декабре. Золотая версия выйдет в феврале, а чёрная — в марте. Все варианты комплектуются подставкой, подходящей как для настенного крепления, так и для установки на поверхность.