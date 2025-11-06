Huawei официально представила в Китае новый смартфон Mate 70 Air, который пополнил серию тонких и лёгких премиальных устройств.

Mate 70 Air получил крупный 7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2760 × 1320 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Толщина корпуса составляет всего 6,6 мм, при этом внутри установлена ёмкая батарея на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Вес устройства — 208 граммов. Смартфон имеет степень защиты IP68/IP69, что гарантирует устойчивость к воде и пыли.

Устройство доступно в двух версиях, различающихся по объёму оперативной памяти и используемому процессору. Вариант с 12 ГБ ОЗУ работает на чипсете Kirin 9020A, а версия с 16 ГБ — на Kirin 9020B.

Основная камера Mate 70 Air включает главный 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельный телеобъектив RYYB с 3-кратным оптическим зумом и OIS, 8-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру, а также 1,5-мегапиксельный цветовой сенсор. Фронтальная камера имеет разрешение 10,7 мегапикселя и предназначена для селфи и видеозвонков.

Смартфон работает под управлением HarmonyOS 5.1 и поддерживает ряд ИИ-функций. Среди дополнительных возможностей — боковой сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2 с поддержкой LE, Hi-Res Audio, связь через спутники Beidou, NFC и обратная проводная зарядка мощностью 5 Вт.





Huawei Mate 70 Air выпускается в трёх цветах: золотистом с узором «серебряное парчовое покрытие», белом «перьевом» и чёрном «обсидиановом». Смартфон уже поступил в продажу в Китае через официальный онлайн-магазин Huawei.

Цены зависят от конфигурации памяти:

— 12 ГБ + 256 ГБ — 4199 юаней (около 590 долларов),

— 12 ГБ + 512 ГБ — 4699 юаней (около 660 долларов),

— 16 ГБ + 256 ГБ — 4699 юаней (около 660 долларов),

— 16 ГБ + 512 ГБ — 5199 юаней (около 730 долларов).