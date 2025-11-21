Leica выпустила монохромную версию модели Q3, получившую 60-мегапиксельный сенсор и переработанный дизайн в фирменном минималистичном стиле.

Leica расширила линейку своих компактных полнокадровых камер, представив модель Q3 Monochrom. Это новая версия Q3, оснащённая сенсором, который записывает только яркость — без цветовых фильтров. Компания продолжает традицию монохромных камер, начатую моделью M9 Monochrom в 2012 году, адаптируя технологию к современному поколению компактных систем.

Сенсор 60 МП без цветового фильтра и поддержка Triple Resolution

Новый монохромный сенсор разрешением 60 МП фиксирует исключительно яркостную информацию, что позволяет получать более детализированное изображение, высокую резкость и расширенный тональный диапазон. Поддерживается технология Triple Resolution — пользователь может выбирать съёмку в 60, 36 или 18 МП. Диапазон ISO составляет 100–200 000.

Камера поддерживает видеозапись в разрешении до 8K. Оптика осталась прежней: фиксированный объектив Leica Summilux 28 мм f/1.7 ASPH обеспечивает низкий уровень шумов при слабом освещении. Встроенный макрорежим позволяет снимать с минимальной дистанции 17 см.

Обновлённый внешний вид и защита IP52

Q3 Monochrom сохраняет фирменный облик серии Q, но выполнена полностью в чёрной гамме. Металлический корпус, объектив и бленда имеют матовый монохромный финиш, а все гравировки выполнены чёрным или серым цветом. Для усиления минимализма Leica убрала красный логотип с фронтальной панели. Камера производится в Германии и имеет степень защиты IP52 от пыли и брызг.





Видоискатель 5,76 МП, гибридный автофокус и цифровой зум до 90 мм

Из аппаратных улучшений — 5,76-мегапиксельный OLED-видоискатель, откидной сенсорный дисплей и гибридная система автофокусировки. Цифровой зум расширяет эффективный диапазон до 90 мм. Беспроводные интерфейсы включают Wi-Fi, Bluetooth, USB-C и Micro HDMI. Камера полностью поддерживает приложение Leica FOTOS для быстрой передачи файлов.

Поддержка Content Credentials и новые аксессуары

Q3 Monochrom стала первой камерой серии Q с поддержкой Content Credentials — система добавляет к каждому снимку цифровую подпись CAI, позволяющую подтверждать подлинность изображения. Компания также внедряет новое разделение фото- и видеоменю; обновление станет доступно для Q3 и Q3 43 к концу года.

К новинке подходят аксессуары от Q3. Дополнительно Leica выпускает фирменный беспроводной зарядный хват, красный фильтр и новые ремни для переноски.

Мировые продажи Leica Q3 Monochrom стартуют 20 ноября 2025 года. Рекомендованная цена — 6 750 евро с учётом НДС.