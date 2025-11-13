Компания OpenAI объявила о выпуске мини-обновления своей модели — GPT-5.1, которая стала доступна широкому кругу пользователей. Согласно официальным заявлениям, данное обновление призвано сделать чат-бот ChatGPT «умнее» и «более коммуникабельным» за счёт добавления новых стилей общения и улучшенной способности следовать инструкциям.

Пользователи смогут выбирать между двумя версиями GPT-5.1, начиная с платной подписки ChatGPT, которая уже сегодня получит обновлённую версию. Компания уверена, что GPT-5.1 Instant станет наиболее популярной, ведь она станет «теплее, умнее и лучше справляться с командами». В своём блоге OpenAI отметила, что отзывы во время тестирования показали, что пользователи удивлены её «играбельностью».

Кроме того, компания внедрит новую модель рассуждений — GPT-5.1 Thinking, которая сможет предоставлять более понятные и быстрые ответы при выполнении простых задач, а при работе с более сложными — сохранять настойчивость и предоставлять более развернутые пояснения. Обещано, что эта модель будет использовать меньше токенов для обычных вопросов, а при сложных подсказках давать ответы с меньшим количеством жаргона и неопределённых терминов. Также отметили, что режим Thinking станет более тёплым и эмпатичным.

Обе модели получат расширенные возможности по настройке тональности общения. В рамках обновления OpenAI анонсировала новые стили диалога: «Профессиональный», «Откровенный» и «Причудливый», которые дополнят существующие режимы, такие как «По умолчанию», «Дружелюбный», «Эффективный», «Циничный» и «Зануда». Эти стили смогут применяться и к другим моделям, а в будущем планируется внедрение ещё более детальных настроек индивидуальности ChatGPT, что позволит пользователям дополнительно регулировать поведение бота вне рамок предустановленных режимов, через настройки персонализации.

OpenAI, по всей видимости, намекает, что GPT-5.1 является частью более амбициозного планирования по созданию персонализированных интерфейсов ChatGPT. В заявлении говорится, что текущие обновления и возможности настройки — это шаг к тому, чтобы ChatGPT стал более адаптивным и приятным в общении именно под нужды каждого пользователя. В дальнейшем компания намерена продолжать развивать эти направления.



