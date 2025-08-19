Компания Portronics выпустила новую беспроводную мышь ToadPlay Mini, ориентированную на пользователей, которые предпочитают компактные аксессуары с ярким дизайном. Устройство сочетает удобство беспроводного подключения со спортивной эстетикой.

Мышь выполнена в стиле популярных видов спорта: крикета, футбола, баскетбола, гольфа, регби и бильярда. Каждый вариант оформлен с использованием текстур и отделки, напоминающих спортивный инвентарь. Производитель нацелен на студентов, профессионалов и обычных пользователей, которые хотят, чтобы их гаджеты выделялись.





ToadPlay Mini поддерживает подключение по Bluetooth 5.0 и через 2,4 ГГц, что позволяет легко переключаться между ноутбуками, ПК, планшетами и смартфонами. Она совместима с Windows 8 и новее, macOS и iOS 13+.

Мышь оснащена оптическим сенсором на 2400 DPI для точного отслеживания, а её компактный и лёгкий корпус подходит для длительного использования и удобной переноски. Встроенный аккумулятор ёмкостью 320 мАч заряжается через USB Type-C, а функция «умного сна» автоматически переводит устройство в режим ожидания, продлевая время работы.





Поддержка plug-and-play обеспечивает мгновенную готовность к работе без установки дополнительных драйверов.

Цена ToadPlay Mini составляет около 15 долларов.



