Huawei официально представила в Китае беспроводную мышь Enjoy Edition. Новинка поступила в продажу сегодня по цене 59 юаней (около 8 долларов США). Устройство поддерживает беспроводную технологию NearLink, обеспечивающую стабильное соединение c низкой задержкой.

Мышь Enjoy Edition ориентирована на офисных пользователей и тех, кто ищет доступное и надёжное решение для повседневной работы. На данный момент она доступна только в чёрном цвете.

Модель получила симметричный дизайн с плавными закруглёнными краями. Её вес составляет около 55,95 грамма (без батарейки), а размеры — 110,27 × 62,29 × 33,33 мм. На корпусе расположены стандартные кнопки — левая и правая, колесо прокрутки с нажатием, кнопка сопряжения и переключатель питания.

В комплекте поставляется одна батарейка, которой, по заявлению Huawei, хватит до 12 месяцев работы в зависимости от интенсивности использования. Пользователь также может регулировать чувствительность курсора (DPI) через фирменное программное обеспечение Huawei Terminal Mouse Control Software V1.0.

Мышь поддерживает подключение по NearLink и Bluetooth 5.4. Она совместима с ноутбуками и планшетами на HarmonyOS 2 и выше, iOS 13.1 и новее, Android 5.0 и выше, Windows 8.1 и новее, macOS 10.10+, а также с дистрибутивами Linux, включая UOS и KOS.





Особенностью новинки стала функция автоматического обнаружения и сопряжения: мышь мгновенно подключается к совместимому устройству при приближении, без необходимости ручной настройки. Это упрощает процесс подключения и минимизирует задержки при работе.