Компания Portronics выпустила новую беспроводную мышь Toad Ergo 4, созданную для снижения нагрузки на запястье во время длительной работы за компьютером. Устройство доступно в белом цвете и стоит 899 рупий (около 10 долларов).

Toad Ergo 4 имеет вертикальную конструкцию, обеспечивающую естественное «рукопожатное» положение кисти. По словам компании, такая форма помогает уменьшить скручивание запястья и усталость мышц, что особенно актуально для офисных работников, студентов и фрилансеров.

Мышь оснащена современным оптическим сенсором и работает по беспроводной технологии 2.4 ГГц, обеспечивая плавное и точное управление курсором без задержек на большинстве поверхностей.

Toad Ergo 4 поддерживает тройной режим подключения — два канала Bluetooth 5.3 и один через USB-приёмник 2.4 ГГц. Это позволяет легко переключаться между ноутбуком, настольным ПК и планшетом, будь то Windows, macOS или Android.

Устройство оснащено встроенным аккумулятором, который заряжается через порт USB Type-C и обеспечивает до 10 метров беспроводного радиуса действия, избавляя пользователя от необходимости менять батарейки.





Мышь поддерживает четыре уровня чувствительности (800, 1600, 2400 и 4000 DPI), что позволяет регулировать точность под конкретные задачи. Всего предусмотрено шесть кнопок: левая и правая, колесо прокрутки, кнопки «вперёд» и «назад», а также отдельная кнопка для смены DPI. Все элементы оптимизированы для повышения продуктивности при работе с браузерами, офисными приложениями и графическими программами.