Samsung официально представила два новых устройства — 27-дюймовый переносной сенсорный экран Movingstyle и 32-дюймовый умный монитор Movingstyle M7. Оба устройства работают под управлением последней версии One UI Tizen и оснащены рядом интеллектуальных функций.

Новая версия One UI Tizen включает функции Now Brief, Vision AI и систему безопасности Knox. Vision AI объединяет технологии улучшения изображения и звука с персонализированными настройками, создавая более глубокое взаимодействие с контентом. Компания также пообещала семь лет обновлений операционной системы для обеих моделей.

27-дюймовый Movingstyle имеет автономность до трёх часов и может использоваться как планшет благодаря встроенной подставке или в сочетании с роликовой напольной стойкой. Устройство поддерживает голосовое управление через Bixby и жестовое управление с помощью умных часов Galaxy Watch.

Монитор оснащён поддержкой Wi-Fi, Dolby Atmos, HDR10+ и технологией Motion Xcelerator 120 Гц. Среди разъёмов — USB-C и HDMI. Также доступна функция зеркалирования экрана смартфона.

Через подписку Samsung Art Store пользователи получают доступ к более чем 4000 произведений искусства. Без подписки можно бесплатно просматривать 30 работ, которые ежемесячно обновляются.





32-дюймовый Movingstyle M7 оснащён 4K-дисплеем и оригинальной напольной стойкой с основанием шириной 17,7 дюйма и скрытыми колёсами для бесшумного перемещения по любому покрытию. Стойка регулируется по высоте, а сам экран можно поворачивать, наклонять и вращать. Встроенный кабель питания длиной 13 футов проложен через стойку.

Монитор M7 имеет разъёмы USB-C, HDMI и USB-A, а также функцию Multi Control, позволяющую перетаскивать файлы и изображения между устройствами.

Рекомендованная цена 27-дюймового Movingstyle составляет 1199 долларов. Модель Movingstyle M7 оценена в 699,99 доллара. Оба устройства уже доступны в продаже.