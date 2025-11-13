Компания Nubia тихо выпустила новый смартфон V80 Design в нескольких азиатских странах, включая Филиппины и Малайзию. Устройство было представлено вместе с моделью Nubia Air.

V80 Design — это бюджетный смартфон, дизайн которого вдохновлен последними моделями iPhone. Камерный блок тянется по всей ширине задней панели, а вспышка расположена с правого края, как у iPhone 17 Pro.

На передней панели установлен 6,75-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей.

Основная камера представлена двумя сенсорами — 50-мегапиксельным основным и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Третий объектив на панели выполняет декоративную функцию.

Смартфон работает на чипсете Unisoc T7280 с конфигурацией процессора 2 ядра Cortex-A75 с частотой 2,2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает Mali-G57 MP1. Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.





Работает смартфон под управлением MyOS 16 на базе Android 16. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Для биометрической аутентификации используется боковой сканер отпечатков пальцев.

Модель оснащена одним динамиком и двумя микрофонами, а также сохраняет 3,5-мм аудиоразъем. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C.

Интересной особенностью стала поддержка технологии Linkfree — системы беспроводной связи на базе Bluetooth, позволяющей обмениваться сообщениями и совершать голосовые вызовы между устройствами Nubia в пределах определенного радиуса.

Корпус устройства имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP64. Смартфон доступен в цветах Midnight Black, Pale Amber, Celadon Cyan и Peach Fuzz.

В Малайзии версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища стоит около 570 MYR (примерно 140 долларов США). На Филиппинах базовая версия с 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти оценена в 5800 PHP (около 100 долларов), а вариант с 8 ГБ — в 6500 PHP (порядка 110 долларов).

По данным источников, устройство похоже на недавно появившийся в утечках ZTE Blade V80 Vita, что может означать возможный ребрендинг под другим именем на других рынках.