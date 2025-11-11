Toyota наконец официально представила девятое поколение Hilux — одного из самых известных и надёжных пикапов в мире. Главная новость — появление полностью электрической версии Hilux BEV, ставшей частью стратегии «multipath», в рамках которой компания делает ставку не только на электромобили, но и на гибридные и традиционные двигатели.

В линейку войдут гибрид с 48-вольтовой системой , бензиновые и дизельные версии, а также водородный Hilux с топливными элементами, запланированный на 2028 год.

Электрическая версия построена на той же прочной рамной платформе, что и обычные Hilux. Под полом установлен аккумулятор ёмкостью 59,2 кВт·ч, питающий два электромотора — по одному на каждой оси. Передний выдает 205 Н·м, задний — 268,6 Н·м. Такая схема обеспечивает постоянный полный привод.

Toyota подчёркивает, что Hilux BEV сохраняет легендарную выносливость модели: аккумулятор защищён от ударов, камней и воды, а глубина преодоления брода такая же, как у дизельной версии. Система Multi-Terrain Select помогает машине сохранять сцепление на сложных покрытиях, имитируя работу пониженной передачи.

Что касается практичности, пикап рассчитан на полезную нагрузку около 715 кг и способен буксировать до 1 600 кг. Эти показатели скромнее, чем у традиционных конкурентов, что говорит о целевой аудитории — корпоративных клиентах и городских сервисах, которым нужен экологичный автомобиль для лёгких работ и доставок.





Запас хода тоже не поражает — примерно 240 км по циклу WLTP. При полной загрузке или буксировке прицепа эта цифра, очевидно, снизится. Toyota обещает «лучшие в классе возможности зарядки», но конкретных данных о мощности и времени зарядки пока не раскрывает.

Внешне девятое поколение Hilux выполнено в стиле «Tough and Agile». Электрическая версия отличается закрытой, аэродинамичной передней панелью без традиционной решётки радиатора и уникальными колёсными дисками. Все модели теперь будут выпускаться только в кузове Double Cab.

Интерьер полностью переработан и вдохновлён новым Land Cruiser. Исчезла простая пластиковая панель — теперь внутри современная горизонтальная архитектура с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийным экраном до 12,3 дюйма. Для BEV предусмотрен электронный селектор передач shift-by-wire, беспроводная зарядка устройств, задние USB-порты и новая подножка для доступа к грузовой платформе.

Hilux также получил расширенный набор систем безопасности Toyota T-Mate с обновлённым пакетом Toyota Safety Sense. Среди новых функций — система помощи при вождении Proactive Driving Assist и Emergency Driving Stop System. Пикап поддерживает обновления «по воздуху» (OTA).

Запуск девятого поколения Hilux, включая электрическую версию BEV, намечен на декабрь 2025 года.