Suzuki представила своё видение компактного электрического будущего — концепт Vision e-Sky, который дебютирует на выставке Japan Mobility Show 2025. Несмотря на статус концепта, это не просто дизайнерский эксперимент, а почти готовая версия нового доступного электромобиля, ориентированного на популярный в Японии сегмент сверхкомпактных машин — «кей-каров».

Электрокар создан с учётом строгих стандартов для таких автомобилей: его длина составляет всего 3395 мм, ширина — 1475 мм, а высота — 1625 мм. Это даже короче современного MINI Cooper. Чтобы максимально использовать ограниченное пространство, инженеры выбрали так называемый «tall boy»-дизайн — высокий и квадратный кузов, который обеспечивает просторный салон при минимальных габаритах.

Внешне Vision e-Sky выглядит современно и лаконично. Передняя часть полностью новая для Suzuki — с пиксельными фарами, С-образными светодиодными ДХО и закрытой панелью вместо традиционной решётки радиатора. По бокам заметны утопленные дверные ручки, расширенные арки колёс и новые диски. Крыша слегка сужается к задней части, что добавляет динамики, а задняя оптика продолжает С-образный световой мотив и дополняется спойлером.

Интерьер концепта почти готов к производству: двухцветная отделка, два больших экрана — приборная панель и мультимедийный дисплей (примерно по 12 дюймов каждый). Трёхспицевый квадратный руль обеспечивает хороший обзор панели, а физические кнопки почти полностью заменены сенсорным управлением.

Запас хода Vision e-Sky составит до 270 км на одной зарядке. По данным инсайдеров, электрокар получит компактную батарею ёмкостью от 20 до 25 кВт·ч — этого достаточно для городских поездок, на которые и рассчитан автомобиль. Небольшой аккумулятор также помогает удерживать стоимость на доступном уровне, что критически важно для бюджетных электромобилей.





Suzuki уже подтвердила, что серийная версия Vision e-Sky выйдет в 2026 году, сначала на японском рынке.