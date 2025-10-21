Когда инструменты искусственного интеллекта начали массово появляться в интернете, опасения по поводу дипфейков возникли почти сразу. И теперь, когда технологии вроде недавно выпущенного OpenAI Sora 2 становятся всё мощнее и доступнее, как знаменитости, так и обычные пользователи всё чаще задумываются о защите своего образа.

После прошлогоднего анонса YouTube начал внедрять инструмент распознавания внешности, предназначенный для борьбы с нежелательными дипфейками и их удаления с платформы.

Новый инструмент пока доступен только участникам программы YouTube Partner Program. Он работает исключительно с ситуациями, когда лицо человека было изменено при помощи искусственного интеллекта. При этом случаи, когда голос пользователя подделан ИИ без согласия, пока не попадают под действие системы.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо предоставить удостоверение личности и короткое видео-селфи. Это позволит YouTube подтвердить личность и создать базу данных для сопоставления изображений. После этого система будет работать по аналогии с инструментом Content ID, который отслеживает защищённый авторским правом контент. Она будет сканировать загружаемые видео, искать совпадения с предоставленным лицом, а затем позволять пользователю просматривать и отмечать нарушающие видео для последующего удаления.