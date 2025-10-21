Вторник стал важным днем для авторов контента на YouTube: компания объявила о полном запуске функции определения сходства с оригиналом с помощью искусственного интеллекта для участников партнерской программы. Эта новая технология, уже протестированная в рамках пилотного проекта, позволяет авторам запрашивать удаление контента, который создаётся ИИ и использует их лицо или голос без разрешения.

Представитель YouTube сообщил TechCrunch, что это первая волна внедрения, и создатели, имеющие право на использование этой функции, уже получили соответствующие уведомления по электронной почте.

Технология отслеживания контента с помощью ИИ идентифицирует материалы, в которых применён сходный образ создателя, что помогает бороться с неправомерным использованием изображения или голоса — например, для рекламы без согласия или распространения дезинформации. В качестве примера приводится случай компании Elecrow, которая с помощью ИИ имитировала голос YouTube-блогера Джеффа Гирлинга для продвижения своих продуктов.

На канале Creator Insider YouTube опубликовала инструкции по использованию этой системы. Для начала нужно перейти во вкладку «Сходство», дать согласие на обработку данных, отсканировать QR-код через смартфон — что перенаправит на веб-страницу для подтверждения личности, куда потребуется загрузить фотографию удостоверения и короткое видео-селфи. После получения доступа создатели смогут просматривать найденные видео и подавать заявки на их удаление или жалобы по нарушениям авторских прав. Также есть возможность архивировать выявленные видео.

В любой момент авторы могут отказаться от использования технологии, и поиск через систему прекратится в течение 24 часов после отказа.





Это нововведение важное для борьбы с недобросовестным использованием ИИ в создании видеоконтента, особенно учитывая недавние случаи имитации голосов и лиц с целью мошенничества или распространения фейков. YouTube продолжает заниматься вопросами противодействия дезинформации и защите прав создателей.