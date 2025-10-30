YouTube объявил о запуске функции автоматического апскейлинга видео с помощью искусственного интеллекта. Нововведение позволит улучшать качество роликов с разрешением ниже 1080p. На первом этапе технология будет повышать качество с SD до HD, а в будущем — вплоть до 4K.

Пока функция будет доступна только при просмотре видео на телевизорах. Когда апскейлинг будет активен, под настройками качества появится отметка «Super resolution». Авторы видео смогут при желании отключить эту опцию для своих роликов.

Кроме того, YouTube увеличил максимальный размер файлов для миниатюр — теперь вместо 2 МБ можно загружать изображения до 50 МБ. Это позволит создавать более чёткие, детализированные превью в 4K-разрешении.

Также на телевизорах появятся новые функции: пользователи смогут листать каналы с помощью интерактивных превью прямо с главной страницы, а благодаря обновлённому дизайну раздела Shows авторы смогут группировать свои видео в тематические подборки для удобного просмотра.

YouTube внедрит контекстный поиск на ТВ — при вводе запроса со страницы конкретного канала его видео будут отображаться в верхней части результатов. Ещё одно нововведение — QR-коды, которые позволят быстро открывать страницы товаров на телефоне, если они упоминаются в видео.





Компания объяснила, что сосредоточила усилия на улучшении версии YouTube для телевизоров, поскольку именно этот формат является самым быстрорастущим среди всех платформ сервиса.