Adobe объявила о партнерстве с YouTube для запуска отдельного пространства для создания контента в Premiere для iOS, ориентированного на авторов YouTube Shorts. Новый раздел предоставляет доступ к эксклюзивным шаблонам, переходам и эффектам, а также позволяет сразу публиковать Shorts на своем канале напрямую с телефона.

Компания отмечает, что пространство создано для того, чтобы предоставить авторам все необходимые инструменты для создания вирусных видео, увеличения аудитории и работы с трендами — будь то ежедневные влоги, тревел-видео или закулисные ролики.

Благодаря партнерству с Adobe, YouTube предлагает авторам эксклюзивную площадку внутри своей экосистемы и стимулирует их пользоваться этим инструментом вместо сторонних решений, таких как Edits от Meta* или CapCut, принадлежащий ByteDance.

По словам Мэган Кин, директора по маркетингу продуктов в области цифрового видео и аудио Adobe, уникальность партнерства заключается в том, что авторы могут сразу запускать понравившийся шаблон из ленты YouTube Shorts прямо в Premiere Mobile и настраивать его под свой канал. По ее словам, новый раздел в Premiere Mobile создан специально для Shorts.

Раздел Create for YouTube Shorts включает шаблоны от популярных авторов с встроенным текстом, эффектами и предустановленными переходами. Пользователи могут добавлять свои материалы и настраивать шаблоны под собственный стиль. Также есть возможность создавать и отправлять свои оригинальные шаблоны.





Чтобы начать работу, нужен бесплатный аккаунт в Premiere Mobile и профиль в YouTube для прямой публикации в Shorts. Приложение Adobe Premiere можно скачать в App Store, после чего станет доступна кнопка Create for YouTube.

Затем авторы могут загрузить ролики из галереи iPhone, облачных сервисов или Adobe Creative Cloud. В приложении можно обрезать и склеивать фрагменты, накладывать видео- и аудиодорожки, корректировать цвет и яркость, добавлять текст и субтитры. После экспорта готовый ролик можно загрузить на YouTube.

По словам Кин, новые инструменты, такие как шаблоны, эффекты, переходы и специальное пространство для создания Shorts, будут полезны как опытным авторам, так и новичкам. Она добавила, что Premiere предлагает точное многодорожечное редактирование, студийное качество звука, AI-эффекты, генерацию контента на базе Firefly AI и другие функции, делая создание и публикацию контента проще и быстрее. Это помогает компании реализовать цель — сделать творчество доступным для всех.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.