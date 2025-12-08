Apple расширила программу Apple Manufacturing Academy — теперь доступен первый набор бесплатных онлайн-курсов для компаний по всей стране.

Ранее в этом году компания запустила первую очную академию в Детройте совместно с Мичиганским государственным университетом. Проект ориентирован на обучение малых и средних предприятий технологиям «умного производства». Инициатива входит в инвестиционный пакет Apple в США объёмом 600 млрд долларов, включающий также производство серверов в Техасе, расширение дата-центров и создание дополнительных исследовательских команд.

Программа онлайн-курсов

С сегодняшнего дня доступны виртуальные занятия по широкому спектру тем в области передового производства: автоматизация, предиктивное обслуживание, оптимизация качества и применение машинного обучения с компьютерным зрением. В программу также включено обучение навыкам профессионального развития — коммуникации и презентации. Apple подчёркивает, что это первая фаза онлайн-модулей, и они будут регулярно пополняться.

По словам операционного директора Apple Сабиха Хана, перевод учебных материалов в онлайн-формат должен облегчить доступ к знаниям для малых и средних компаний и помочь им развивать компетенции в высокотехнологичном производстве.

Доступность материалов

Первый набор виртуальных курсов размещён на платформе Мичиганского государственного университета. Обучение доступно бесплатно и открыто для участников со всей страны.



