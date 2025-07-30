Компания TikTok начала тестирование новой функции «Проверка контента», предназначенной для повышения прозрачности работы алгоритма рекомендаций. Инструмент позволит авторам заранее оценивать, соответствует ли их контент требованиям для попадания в ленту.

Ключевые особенности нововведения:

Проверка контента Lite

Доступна в веб-версии TikTok Studio

Анализирует видео перед публикацией на предмет потенциальных проблем

Выявляет возможные нарушения правил сообщества

Расширенная версия (в разработке)

Будет предлагать конкретные рекомендации по улучшению контента

Проверит материалы на соответствие всем требованиям платформы

В текущем тестировании участвует ограниченная группа создателей

По данным компании, аналогичный инструмент для TikTok Shop уже позволил сократить количество некачественных загрузок на 27%.

Усовершенствованные фильтры комментариев для трансляций и публикаций

Специальный «Почтовый ящик создателя» для управления сообщениями

Функция «Чаты для создателей» (до 300 участников)

«Наша цель — помочь создателям лучше понимать правила платформы и эффективнее работать с аудиторией», — заявил Адам Прессер, руководитель отдела доверия и безопасности TikTok.

Компания планирует расширить тестирование функции в ближайшие месяцы. Нововведение призвано повысить прозрачность платформы и помочь авторам избежать непреднамеренных ограничений на продвижение контента.