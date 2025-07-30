Компания TikTok начала тестирование новой функции «Проверка контента», предназначенной для повышения прозрачности работы алгоритма рекомендаций. Инструмент позволит авторам заранее оценивать, соответствует ли их контент требованиям для попадания в ленту.
Ключевые особенности нововведения:
- Проверка контента Lite
- Доступна в веб-версии TikTok Studio
- Анализирует видео перед публикацией на предмет потенциальных проблем
- Выявляет возможные нарушения правил сообщества
- Расширенная версия (в разработке)
- Будет предлагать конкретные рекомендации по улучшению контента
- Проверит материалы на соответствие всем требованиям платформы
- В текущем тестировании участвует ограниченная группа создателей
По данным компании, аналогичный инструмент для TikTok Shop уже позволил сократить количество некачественных загрузок на 27%.
Дополнительные обновления для создателей:
- Усовершенствованные фильтры комментариев для трансляций и публикаций
- Специальный «Почтовый ящик создателя» для управления сообщениями
- Функция «Чаты для создателей» (до 300 участников)
«Наша цель — помочь создателям лучше понимать правила платформы и эффективнее работать с аудиторией», — заявил Адам Прессер, руководитель отдела доверия и безопасности TikTok.
Компания планирует расширить тестирование функции в ближайшие месяцы. Нововведение призвано повысить прозрачность платформы и помочь авторам избежать непреднамеренных ограничений на продвижение контента.