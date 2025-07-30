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Компания TikTok начала тестирование новой функции «Проверка контента», предназначенной для повышения прозрачности работы алгоритма рекомендаций. Инструмент позволит авторам заранее оценивать, соответствует ли их контент требованиям для попадания в ленту.

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Ключевые особенности нововведения:

  1. Проверка контента Lite
  • Доступна в веб-версии TikTok Studio
  • Анализирует видео перед публикацией на предмет потенциальных проблем
  • Выявляет возможные нарушения правил сообщества
  1. Расширенная версия (в разработке)
  • Будет предлагать конкретные рекомендации по улучшению контента
  • Проверит материалы на соответствие всем требованиям платформы
  • В текущем тестировании участвует ограниченная группа создателей

По данным компании, аналогичный инструмент для TikTok Shop уже позволил сократить количество некачественных загрузок на 27%.

Дополнительные обновления для создателей:

  • Усовершенствованные фильтры комментариев для трансляций и публикаций
  • Специальный «Почтовый ящик создателя» для управления сообщениями
  • Функция «Чаты для создателей» (до 300 участников)

«Наша цель — помочь создателям лучше понимать правила платформы и эффективнее работать с аудиторией», — заявил Адам Прессер, руководитель отдела доверия и безопасности TikTok.

Компания планирует расширить тестирование функции в ближайшие месяцы. Нововведение призвано повысить прозрачность платформы и помочь авторам избежать непреднамеренных ограничений на продвижение контента.

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