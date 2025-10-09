Американский бренд Dell расширил свой ассортимент, представив модели Pro 14 Essential и Pro 15 Essential, нацеленные на малый и средний бизнес. Основное внимание при их создании было уделено высокой производительности, надежной защите информации и длительному сроку службы.

Обе новые модели имеют VA-экраны с разрешением 2560×1600 пикселей (2,5K) и яркостью до 300 нит. Диагональ дисплея составляет 14 дюймов у Pro 14 Essential и 15,6 дюймов у Pro 15 Essential. Ноутбуки доступны в различных модификациях с процессорами Intel до Core Ultra 7 155U и AMD до Ryzen 5 8640U.

В зависимости от конфигурации, объем оперативной памяти достигает 64 ГБ (DDR5), а твердотельного накопителя — до 2 ТБ (M.2, PCIe). Безопасность обеспечивается аппаратным шифрованием, сканером отпечатков пальцев и программным обеспечением Dell Management Portal для удаленного контроля.

Обе модели успешно прошли тесты на соответствие стандарту MIL-STD 810H, подтверждающие их прочность. Среди других особенностей — веб-камера с защитной шторкой, стереодинамики, аккумулятор емкостью 41, 54 или 64 Втч (в зависимости от версии), операционная система Windows 11 и полноразмерная клавиатура (без цифрового блока в Pro 14 Essential).

Первыми Dell Pro 14 Essential и Pro 15 Essential появились в продаже в Индии, где цена на базовую 14-дюймовую модель начинается от 360 долларов (29 350 руб.).



