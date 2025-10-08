Компания Dell расширила линейку Rugged, представив два новых планшетных компьютера, разработанных для работы в особо сложных условиях. Эти защищенные устройства отличаются не только повышенной прочностью, но и наличием сменных аккумуляторов, ярких экранов и поддержкой новейших функций на основе искусственного интеллекта.

Dell Rugged 12 оснащен 12-дюймовым сенсорным экраном, защищенным стеклом Gorilla Glass 5, с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью до 1200 нит. Вес устройства составляет 1,31 кг. Младшая модель, Rugged 10, оснащена 10-дюймовым экраном с яркостью до 1000 нит и весит 1,04 кг.

Старшая модель оснащена встроенным сканером для считывания штрихкодов с увеличенным радиусом действия, а младшая версия имеет крепление VESA (50×50). Общие характеристики обоих планшетов включают процессор Intel Ultra 7 или Ultra 5 (в различных конфигурациях), 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью до 2 ТБ.

Оба планшета соответствуют стандартам защиты IP66, MIL-STD-810H и MIL-STD-461G. Их дисплеи способны распознавать касания даже в перчатках или мокрыми пальцами. При необходимости можно заменить накопитель, аккумулятор и порт USB-C.

Эти устройства поддерживают функции Copilot+ для ПК, оснащены модулями TPM 2.0 и Wi-Fi 7, фронтальной камерой с защитной шторкой и поддержкой Windows Hello, а также сканером отпечатков пальцев и слотом для смарт-карт.





В качестве опции предлагаются планшеты с поддержкой 5G и встроенным модемом, а также подключаемая клавиатура со степенью защиты IP66. На рынке США Dell Rugged 10 можно приобрести по цене от 2 670 долларов (217 700 руб.), а Rugged 12 — от 2 990 долларов (243 800 руб.).