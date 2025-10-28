Компания ADATA представила многофункциональное устройство, объединяющее в себе три различных гаджета. Новый аксессуар представляет собой комбинацию твердотельного накопителя, беспроводной зарядки MagSafe и подставки для телефона, интегрированных в едином корпусе.

В основе ADATA SR800 Magnetic Power Bank SSD лежит SSD диск емкостью 1 или 2 ТБ, демонстрирующий скорость последовательного чтения/записи до 2 ГБ/с. Дополнительно, в портативный корпус SSD интегрирована батарея емкостью 5000 мАч. Для обмена информацией со смартфонами предусмотрен порт USB 3.2 Gen 2 x2.

Мощность беспроводной зарядки достигает 15 Вт, а мощность зарядки через USB-порт составляет 20 Вт. Устройство поддерживает работу не только с iPhone, но и с другими мобильными телефонами. При необходимости SSD можно отсоединить от основного блока, используя его исключительно как внешний аккумулятор.

Информация о дате начала продаж и стоимости обеих версий ADATA SR800 Magnetic Power Bank SSD будет обнародована позднее.