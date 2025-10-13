Baseus анонсировала новое гибридное устройство EnerGeek GX11 4G MiFi Power Bank — первый в мире портативный аккумулятор, совмещающий в себе мощный блок питания на 20 000 мА·ч, быструю зарядку мощностью 67 Вт и встроенный 4G-хотспот.

EnerGeek GX11 предназначен для путешественников, удалённых сотрудников и всех, кому важно иметь постоянный доступ к интернету и источнику энергии. Устройство использует технологию CloudSIM от компании uCloudlink, автоматически подключаясь к лучшим локальным сетям более чем в 150 странах без необходимости установки физической SIM-карты. Поддерживаются 13 частотных диапазонов и крупные операторы, включая AT&T, T-Mobile и Verizon.

Хотспот способен одновременно обеспечивать подключение до 10 устройств, предлагая скорость загрузки до 150 Мбит/с и отдачи до 50 Мбит/с. В комплекте с устройством предоставляется глобальный тариф — 1 ГБ данных в месяц сроком на 12 месяцев. Дополнительные пакеты можно приобрести через приложение Baseus MiFi App, выбирая между объёмом данных или сроком действия.

Портативная батарея поддерживает стандарты USB-C PD и USB-A QC, обеспечивая максимальную мощность 67 Вт. Через один порт USB-C можно заряжать ноутбуки, планшеты и смартфоны на полной скорости, а при использовании нескольких портов доступны конфигурации 45 Вт + 22,5 Вт или 18 Вт + 18 Вт + 12 Вт. Ёмкости аккумулятора хватает на несколько циклов зарядки или до 114 часов автономной работы в режиме точки доступа Wi-Fi.

EnerGeek GX11 оснащён съёмным плетёным кабелем USB-C, который оборачивается вокруг корпуса и служит петлёй для переноски — это избавляет от необходимости носить дополнительные провода. Устройство также получило усовершенствованную систему охлаждения и встроенную Web Portal-защиту, обеспечивающую безопасность как при зарядке, так и при подключении к интернету.





Baseus EnerGeek GX11 уже доступен в Северной Америке по цене 129,99 доллара и удостоен наград CES Innovation Award 2025 и IFA Innovation Award 2025.