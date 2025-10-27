Компания Baseus официально представила новый пауэрбанк мощностью 100 Вт. Новинка уже доступна по цене около 28 долларов. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 20 000 мА·ч, системой из трёх портов вывода и одного ввода (3C + 1A), а также встроенными двумя кабелями USB-C, что избавляет пользователя от необходимости носить с собой дополнительные провода.

Пауэрбанк поддерживает быструю зарядку мощностью до 100 Вт и подходит для зарядки широкого спектра устройств — смартфонов, планшетов, ноутбуков, портативных консолей и камер. По данным Baseus, устройство способно зарядить 13-дюймовый MacBook Air до 36% всего за 30 минут. При этом сам пауэрбанк поддерживает входную мощность до 65 Вт и полностью заряжается примерно за 2,5 часа.

Модель совместима с множеством протоколов быстрой зарядки, включая PD, PPS, UFCS, QC, FCP, AFC и SCP. Пауэрбанк способен выдавать до 100 Вт через порт USB-C и встроенный кабель USB-C1, до 50 Вт через кабель USB-C2 и до 22,5 Вт через порт USB-A. Кроме того, устройство поддерживает зарядку смартфонов Xiaomi на мощности до 55 Вт и iPhone — до 45 Вт.

Новинка получила компактный и эргономичный корпус, который на 24% меньше и на 40% тоньше стандартных пауэрбанков ёмкостью 20 000 мА·ч. Вес устройства составляет около 420 граммов, а габариты — 152,1 × 66 × 26,5 мм. Поверхность выполнена из приятного на ощупь материала с гладким покрытием, а корпус имеет закруглённые грани для удобного хвата. Встроенные кабели изготовлены из плотного двойного тканого материала и могут сцепляться между собой, образуя удобную петлю для переноски.

Внутри установлены четыре аккумуляторные ячейки ёмкостью по 5000 мА·ч каждая (итоговая энергия — 73 Вт·ч). Для охлаждения используется система на основе графена с двойным рассеиванием тепла. Кроме того, встроенный AI-чип контролирует температуру 36 000 раз в час, обеспечивая стабильную работу и безопасность.





Baseus оснастила устройство девятью уровнями защиты, включая защиту от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току и электромагнитных помех. Пауэрбанк представлен в трёх цветах: Starry Blue (звёздно-синий), Moonlight Beige (бежевый лунный) и Interstellar Black (чёрный межзвёздный).