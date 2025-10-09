Компания Corsair выпустила новый портативный твердотельный накопитель, совместимый с компьютерами и смартфонами. Этот аксессуар выделяется не только высокой скоростью передачи данных, но и надежным корпусом, а также удобным механизмом крепления к современным iPhone.

Corsair EX300U, доступный в версиях на 1, 2 и 4 ТБ, способен обеспечить скорость последовательного чтения и записи до 1100 МБ/с. Устройство заключено в прочный металлический корпус с возможностью крепления MagSafe и совместимо с операционными системами Android, iOS/iPadOS, Windows, Linux и macOS.

Для соединения с устройством используется интерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-C, обеспечивающий пропускную способность до 10 Гбит/с. Внутри накопителя находится 3D NAND-память (без DRAM) и контроллер Phison PS2217-17 (U17). Вес устройства составляет 98 граммов, а ресурс записи — 250 TBW на каждый терабайт объема.

В комплектацию входят два кабеля USB-C длиной 30 см и 7 см, последний из которых имеет угловой разъем. По информации производителя, накопитель устойчив к перегрузкам и вибрациям.

В американских магазинах Corsair EX300U предлагается по цене 99 долларов (8 000 руб.) за версию на 1 ТБ, 159 долларов (12 960 руб.) за 2 ТБ и 324 доллара (26 400 руб.) за 4 ТБ.



