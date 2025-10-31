Компания Corsair объявила о сотрудничестве с CD Projekt Red в честь десятилетия игры The Witcher 3: Wild Hunt. В рамках этого партнёрства выпущена лимитированная коллекция игровых устройств Corsair x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Collection, вдохновлённая символикой и атмосферой знаменитого фэнтези-мира.

«Фанаты по всему миру были очарованы путешествием Геральта в поисках Цири, и мы рады помочь им отпраздновать 10 лет этой легендарной игры с идеальным игровым оборудованием», — заявил Тобиас Бринкманн, вице-президент и генеральный директор подразделения игровых периферийных устройств Corsair.

Главным элементом коллекции стала клавиатура Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB Mechanical Gaming Keyboard в североамериканской раскладке. Она украшена знаками ведьмачьих знаков на клавишах, имеет кастомную клавишу Esc с логотипом игры и крупное изображение медальона волка на верхней панели. Клавиатура оснащена линейными переключателями Corsair MLX Red, поддерживает беспроводное подключение и отличается высокой надёжностью. Её цена составляет $169,99 / €169,99.

В коллекцию также вошла мышь Corsair M75 Wireless Gaming Mouse 10th Anniversary Edition с изображением Эредина, короля Дикой Охоты. Она обеспечивает точное отслеживание движений, высокую скорость отклика и лёгкий корпус для комфортной игры. Стоимость устройства — $129,99 / €129,99.

Завершает серию коврик для мыши MM300 2XL Anti-Fray Cloth Gaming Mouse Pad, украшенный астральной картой Спирали и ведьмачьими символами. Он отличается большой площадью рабочей поверхности и устойчивостью к износу. Цена коврика — $49,99 / €49,99.





Коллекция Corsair x The Witcher 3: Wild Hunt 10th Anniversary Edition уже доступна в ограниченном количестве по всему миру через официальный сайт Corsair.com и магазин CD Projekt Red.