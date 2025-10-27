ASUS Republic of Gamers (ROG) совместно с HoYoverse и их игрой Honkai Impact 3rd выпустила лимитированную серию ROG x Honkai Impact 3rd Elysia’s Special Collection для смартфонов серии ROG Phone 9. Коллекция посвящена героине Элизии, получившей новый эксклюзивный наряд, и объединяет её изящный дизайн с геймерскими технологиями ROG под слоганом «Your Game, Lit With Love».

Подарочный набор Elysia’s Special Collection выполнен в розовой цветовой гамме и оформлен в виде письма, символизирующего личное послание Элизии поклонникам. Дизайн сочетает мягкие розовые тона и пиксельные элементы, вдохновленные экраном AniMe Vision смартфона ROG Phone 9. Открывая коробку, пользователь словно получает письмо от Элизии, наполненное её шармом и атмосферой игры.

В набор входят:

Eternal Elegance Stand — акриловая подставка с изображением Элизии

Affectionate Badge with Cover — коллекционный значок

Dreamy Pink Letter Character Card и конверт — декоративная карточка-послание

Adorable Stickers — стикеры в стиле «чиби» с Элизией

Solid Love Armor Case — защитный чехол, вдохновленный нарядом героини

Love-Powered Cable Guard — защита кабеля с мини-фигуркой Элизии

Dreamlink Wand Ejector Pin — инструмент для извлечения SIM-карты в форме оружия Элизии

Каждая коробка имеет уникальный серийный номер, который позволяет получить два Enchanted Phones и 2000 единиц Asterite в Honkai Impact 3rd через специальную страницу кампании.

Кроме того, ASUS ROG выпустила эксклюзивный Elysia Theme Pack для ROG Phone 9. В него входят тематические обои, анимация зарядки, экран вызова, режим Always-On Display и уникальная анимация AniMe Vision. Тематический пакет доступен бесплатно в магазине тем ROG Phone Theme Store.





Коллекция ROG x Honkai Impact 3rd Elysia’s Special Collection вышла по всему миру 23 октября 2025 года. Всего выпущено 5000 экземпляров по цене 119 долларов США.