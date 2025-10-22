В честь запуска Call of Duty: Black Ops 7 компания ASUS представила эксклюзивную версию Radeon RX 9070 XT. Производитель подчеркивает, что эта видеокарта выйдет ограниченной серией и будет продаваться только у некоторых ретейлеров на мировом рынке.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Call Of Duty: Black Ops 7 Special Limited Edition имеет черный корпус с оранжевыми акцентами. На задней панели размещены логотип COD: Black Ops 7 и символика TUF Gaming.

Важно отметить, что видеокарта построена на базе современной архитектуры RDNA 4, обладает 16 ГБ видеопамяти и использует программное обеспечение AMD с технологией масштабирования AMD FSR 4, основанной на машинном обучении. За счет применения ИИ ускоритель обеспечивает более качественный игровой процесс и улучшенную трассировку лучей.

Предполагается, что в режиме разгона тактовая частота видеокарты может достигать 3080 МГц. Для эффективной работы под высокой нагрузкой в ускорителе применена термопрокладка с фазовым переходом, обеспечивающая более эффективный отвод тепла от графического процессора. В BIOS предусмотрен переключатель между режимами Performance и Quiet, а скорость вращения вентилятора можно регулировать с помощью ASUS GPU Tweak III.

Новый графический процессор поступит в мировую продажу вместе с цифровым изданием стандартной версии игры Call of Duty: Black Ops 7. Всего будет выпущено 1000 экземпляров этих видеокарт, а цена пока не разглашается.



