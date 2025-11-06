Huawei анонсировала новое поколение своих флагманских беспроводных наушников — FreeBuds Pro 5. Хотя устройство ещё не поступило в продажу, уже опубликованные характеристики указывают на серьёзное обновление по сравнению с предыдущей моделью. Презентация состоялась вскоре после выхода смартфона Mate 70 Air.

В Китае уже открыты предварительные заказы, а полноценный запуск состоится позже в этом месяце. Huawei пока не раскрыла все детали, но уже ясно, что компания делает ставку на инновации в области звука — особенно на фоне ожиданий выхода AirPods Pro 3.

Главное новшество FreeBuds Pro 5 — технология NearLink Audio. Это первые беспроводные наушники, использующие данный стандарт, и Huawei называет его началом «новой эры передачи звука без потерь». Технология обеспечивает передачу аудио со скоростью до 2,3 Мбит/с в стандартном режиме и до 12 Мбит/с при пиковых значениях. Наушники поддерживают кодек L2HC, который значительно повышает качество звучания по сравнению с большинством Bluetooth-моделей. Кроме того, NearLink отличается энергоэффективностью — энергопотребление снижено примерно на 40% по сравнению с традиционными решениями.

Благодаря этому время автономной работы должно заметно возрасти по сравнению с FreeBuds Pro 4, которые обеспечивают до 33 часов воспроизведения вместе с кейсом. Точные данные Huawei пока не раскрывает, но обещает ощутимое улучшение.

Дизайн наушников также немного изменился: микрофоны системы шумоподавления теперь размещены иначе, что должно повысить эффективность работы ANC.





С поддержкой аудио без потерь, более экономичным оборудованием и обновлённым дизайном FreeBuds Pro 5 выглядят как серьёзный конкурент среди премиальных беспроводных наушников. Полные характеристики и впечатления станут известны после начала продаж в конце месяца.