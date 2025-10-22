Электрический гиперкар YangWang U9 Xtreme компании BYD установил новый рекорд на трассе Нюрбургринг — 6 минут 59,157 секунды, став первым электромобилем, преодолевшим Северную петлю менее чем за семь минут.

Рекорд BYD на Нюрбургринге

По данным BYD, рекордный заезд состоялся 22 августа 2025 года. За рулём находился немецкий пилот GT-класса Мориц Кранц, за карьеру проехавший по легендарной трассе около 10 000 раз. Публикацию результатов производитель отложил до завершения официальной сертификации и старта приёма заказов на модель.

YangWang U9 Xtreme преодолел дистанцию за 6:59,157, улучшив прежний результат Xiaomi SU7 Ultra примерно на пять секунд. Таким образом, лидерство среди электрических гиперкаров перешло к китайским автопроизводителям.

Характеристики гиперкара

YangWang U9 Xtreme развивает мощность 3000 л. с. благодаря четырём электромоторам с максимальной частотой вращения 30 000 об/мин. Система работает при напряжении 1200 В, обеспечивая выдающуюся энерговооружённость — 1217 л. с. на тонну массы.

Для достижения результата инженеры модернизировали систему охлаждения и установили тормоза из титано-керамического сплава с углеволокном. Автомобиль получил шины Giti, специально разработанные для рекордного заезда.





Второй рекорд YangWang

Ранее, в сентябре, тот же гиперкар установил мировой рекорд скорости для серийных автомобилей — 496,22 км/ч, опередив бензиновый Bugatti Chiron Super Sport 300+. Однако выпуск модели ограничен 30 экземплярами, поэтому серийным автомобиль можно считать лишь условно.

YangWang U9 Xtreme стал для BYD не только демонстрацией технологической мощи, но и важным инструментом продвижения марки за пределами Китая, где компания испытывает усиленную конкуренцию на внутреннем рынке.