Для многих водителей главная причина не переходить на электромобили — это «страх разрядки»: как далеко можно проехать, где зарядиться и сколько ждать у станции. Но представьте, что автомобиль можно заряжать прямо во время движения по трассе. Звучит как фантастика, но во Франции это уже стало реальностью — на автомагистрали A10 под Парижем успешно протестировали динамическую беспроводную зарядку.

Эксперимент проводится на участке длиной 1,5 километра и организован компанией VINCI Autoroutes совместно с технологическим партнёром Electreon, Университетом Гюстава Эйфеля и компанией Hutchinson. В отличие от лабораторных тестов, испытание проходит в реальных условиях с обычным дорожным движением. В проекте участвуют четыре типа электромобилей — грузовик, фургон, легковой автомобиль и автобус, — все они были доработаны для поддержки новой технологии.

Результаты впечатляют: система смогла передавать энергию на ходу с пиковыми показателями свыше 300 кВт и средней мощностью около 200 кВт. Это сопоставимо с самыми быстрыми зарядными станциями, такими как Tesla Supercharger V3. При такой мощности автомобиль может пополнить запас хода за считанные минуты — но самое главное, водителю не нужно ничего делать, кроме как просто ехать по специальной полосе.

Если подобная технология получит широкое применение, она может кардинально изменить саму концепцию электромобиля. Сегодня для большого запаса хода нужны массивные и дорогие аккумуляторы, которые утяжеляют машину и повышают её стоимость. Но если автомобиль сможет подзаряжаться прямо с дороги, батареи могут стать гораздо меньше, легче и дешевле.

Electreon уже доказала эффективность подхода в Израиле — там система используется на автобусных маршрутах в Тель-Авиве. Благодаря беспроводной подзарядке на дороге автобусы перешли с огромных 400-кВт·ч аккумуляторов на компактные батареи ёмкостью около 45 кВт·ч, что снизило вес и стоимость почти на 90% без потери автономности.





Кроме экономии и экологичности, система имеет и практические преимущества: она встроена в дорожное покрытие, не содержит подвижных частей, устойчива к дождю, снегу и льду, а водителям не нужно выходить на улицу и подключать кабели под дождём или в гололёд.

С учётом того, что транспорт даёт треть всех выбросов парниковых газов во Франции, технология динамической зарядки может сыграть ключевую роль в переходе на чистую энергию. Следующие шаги участников проекта пока не объявлены, но сам факт успешного испытания грузовика, автобуса и легковушки на одной зарядной полосе показывает: будущее беспроводных зарядных дорог уже не за горами.