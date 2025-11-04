Logitech представила новую механическую клавиатуру Alto Keys K98M, нацеленную на любителей кастомизации и ценителей качественного ввода. Клавиатура уже доступна на официальном сайте Logitech по цене 119 долларов.

По словам компании, Alto Keys K98M оснащена горячесменными переключателями Logi Marble Linear. Несмотря на то что Logitech давно выпускает механические клавиатуры, последняя заметная модель с возможностью замены переключателей без пайки — G Pro X — вышла ещё в 2019 году. Теперь бренд возвращается в сообщество энтузиастов клавиатур с устройством, ориентированным не на игровую, а на рабочую среду.

Вместо яркой RGB-подсветки клавиатура получила полупрозрачный корпус с мягкой белой подсветкой. Для повышения комфорта при длительной работе используется технология UniCushion — специальная прокладка в корпусе гасит вибрации при наборе текста, обеспечивая более приятные тактильные ощущения и улучшенную акустику.

Помимо горячей замены переключателей, Alto Keys K98M поддерживает функциональную настройку. Три дополнительные клавиши можно запрограммировать под любые действия, а первые три клавиши F ряда выполняют роль кнопок Easy-Switch, позволяя переключаться между тремя устройствами.

Клавиатура работает по Bluetooth и совместима с Windows, macOS, ChromeOS и iPadOS. При отключённой подсветке автономность достигает одного года. При разрядке аккумулятора клавиатуру можно использовать во время зарядки через порт USB-C.





Logitech позиционирует Alto Keys K98M как идеальное решение для пользователей, которые ценят кастомизацию, эргономику и минималистичный дизайн в одном устройстве.