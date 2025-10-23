Компания MSI официально представила новую механическую клавиатуру Forge GK300 Wireless — компактную модель формата TKL (88 клавиш) с поддержкой трёх режимов подключения. Клавиатура может работать через проводной USB, по беспроводному каналу 2,4 ГГц или через Bluetooth, что делает её совместимой как с Windows, так и с macOS. В Китае новинка уже доступна по цене от 199 юаней (около 28 долларов).

Forge GK300 Wireless выполнена в чёрно-красной цветовой гамме и отличается минималистичным дизайном, который экономит место на рабочем столе, не жертвуя функциональностью.

MSI предлагает клавиатуру с двумя вариантами переключателей: линейными красными и тактильными синими. Красные переключатели срабатывают при усилии 45±10 грамм и ходе в 1,8±0,4 мм, а синие требуют 50±10 грамм усилия и имеют ход 1,9±0,5 мм. Общий ход клавиш у обеих версий составляет 4,0±0,5 мм, при этом производитель уделил внимание стабильности нажатий, особенно у больших клавиш.

Клавиатура построена по схеме с прокладочным (gasket-mounted) креплением и имеет пять слоёв шумопоглощающих материалов: пластиковую монтажную пластину, промежуточный слой из пены, PET-плёнку, нижний слой из пены и силиконовую основу. Такое строение делает нажатия мягче и тише, а также улучшает общие акустические ощущения при печати.

Клавиши выполнены из износостойкого PBT-пластика методом двойного литья, что обеспечивает долговечность маркировки. Подсветка RGB поддерживает 16 динамических эффектов и настраивается через веб-платформу MSI.





За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3600 мА·ч, обеспечивающий длительную работу без подзарядки. Для удобства переноски клавиатура оснащена встроенным отсеком для приёмника 2,4 ГГц.