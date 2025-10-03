В интернете появилась интересная утечка, демонстрирующая еще не анонсированную прозрачную модификацию эргономичной мыши Logitech MX Master 4. Инсайдер, обнародовавший информацию, также намекнул на возможное появление других цветовых решений устройства.

По словам пользователя TechJamo, компания продемонстрировала новую версию манипулятора на мероприятии Logi Work в Лондоне. Прозрачной выполнена только верхняя часть мыши, а кнопки и остальная часть корпуса изготовлены из матового белого пластика.

В полной версии видео, опубликованной на Reddit, можно рассмотреть альтернативные цветовые варианты мыши: бело-желтую, оранжевую и светло-голубую. Официально MX Master 4 доступна только в сером, серебристом, графитовом и черном цветах. Дата появления в продаже представленных инсайдером версий пока неизвестна.