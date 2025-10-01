Компания Logitech анонсировала новые гарнитуры Zone Wireless 2 ES и Zone Wired 2, разработанные для снижения отвлекающих шумов в офисах. Обе модели оснащены микрофонами с искусственным интеллектом для шумоподавления и адаптивной гибридной системой активного шумоподавления (ANC), которая автоматически подстраивается под уровень фонового шума. Конструкция гарнитур напоминает игровые модели с удобным оголовьем для длительного ношения.

Zone Wireless 2 ES сертифицирована для Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Она поддерживает встроенное управление звонками по Bluetooth и может работать как с адаптером, так и без него. При использовании адаптера гарнитура автоматически скрывается в приложениях конференций, когда выключена, чтобы избежать путаницы с источниками звука. Zone Wired 2 предлагает те же функции и сертификацию, подключаясь через USB, что исключает необходимость подзарядки и снижает риски с беспроводным сигналом в загруженных сетях.

ИТ-специалисты могут удалённо управлять обеими гарнитурами через сервис Logitech Sync для обновления прошивки без отрыва пользователей. Модели оснащены вращающимися амбушюрами, двусторонним микрофонным штативом и регулируемым оголовьем. Zone Wireless 2 ES обеспечивает до 20 часов разговора и до 25 часов прослушивания с включённым ANC.

Пользователи могут настраивать звук и другие параметры через приложение Logi Tune. Гарнитуры доступны в трёх цветах — розовом, кремовом и графитовом. В производстве используются переработанные материалы и сменные детали, что подчеркивает экологическую направленность продукции.

Продажи Zone Wireless 2 ES стартуют в ноябре по цене от 159,99 долларов США (Bluetooth) до 179,99 долларов (с приёмником). Zone Wired 2 появится в декабре и будет стоить 129,99 долларов США.



