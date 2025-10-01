Компания расширила линейку Oura Ring 4 за счет новых моделей из циркониевой керамики, зарядного кейса и функций для здоровья.

Oura в 2025 году не выпускает пятое поколение смарт-колец, а обновляет текущее, предлагая более яркие варианты. В продажу выходят керамические Oura Ring 4 стоимостью от 499 долларов в четырех цветах: midnight (сине-зеленый), petal (розовый), tide (мятный) и cloud (белый).

Новые керамические кольца

Модели выполнены из циркониевой керамики, которую компания выбрала за прочность. По словам Oura, материал настолько твердый, что способен оставлять следы на металле. В отличие от металлических версий, цвет в керамике не нанесен поверх, а заложен в структуру, поэтому не тускнеет со временем.

Кольца толще и тяжелее металлических: 3,51 мм против 2,88 мм и вес 5,1–8,1 г против 3,3–5,2 г. При этом датчики, ширина и внутренняя часть идентичны стандартному Oura Ring 4. Размерный ряд — от 4 до 15.

Поддержка нескольких колец и программа утилизации

Oura добавила поддержку нескольких устройств: теперь можно быстро переключаться между двумя кольцами в приложении, по аналогии с Apple Watch. Также компания запускает программу переработки, куда пользователи смогут отправить старые модели.





Зарядный кейс

Еще одна новинка — зарядный кейс за 99 долларов. Он рассчитан на конкретный размер кольца, хранит до пяти полных зарядов и восполняет батарею с нуля до 100% за 90 минут. Сам кейс заряжается за то же время, выполнен из алюминия, оснащен индикатором и портом USB-C. Новые кольца по умолчанию комплектуются привычной док-станцией, а кейс предлагается как дополнительный аксессуар.

Health Panels: анализ крови в приложении

Компания также анонсировала сервис Health Panels. Пользователи смогут назначить анализ крови в лаборатории Quest Diagnostics, а результаты — около 50 биомаркеров, связанных с сердечно-сосудистым и метаболическим здоровьем — отобразятся прямо в приложении.

Консультацию можно получить у Oura Advisor, AI-чатбота. Он не ставит диагнозов, а лишь объясняет, укладываются ли показатели в норму, и дает общие советы по улучшению.

Стоимость анализа — 99 долларов, тесты можно оплатить через FSA/HSA. Услуга доступна только в США, за исключением штатов Аризона, Гавайи, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род-Айленд из-за регулирования.

Ранее аналогичную функцию анонсировала Whoop, однако запуск пока не состоялся.